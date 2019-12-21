2019-12-21T10:34:23+03:00
Происшествия

В МЧС прокомментировали пожар на СТО в Дзержинском районе

Открытое горение удалось ликвидировать в 12:02
Алена КУЛЕШОВА
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В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали пожар на СТО. Фото: ГУ МЧС по НСОВ ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали пожар на СТО. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали пожар на СТО в Дзержинском районе. Как утверждают в спецслужбе, огнем была повреждена вся площадь здания.

На тушение пожара были привлечены 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по НСО

На тушение пожара были привлечены 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В 10:40 поступило сообщение о том, что в Дзержинском районе по ул. Островского горит частный дом, переоборудованный под СТО, огнем охвачено также помещение гаражного бокса рядом. В 11:01 возгорание было локализовано, в 11:13 из бокса вынесли 4 газовых баллона, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — На тушение пожара были привлечены 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать в 12:02.

Открытое горение удалось ликвидировать в 12:02. Фото: ГУ МЧС по НСО

Открытое горение удалось ликвидировать в 12:02. Фото: ГУ МЧС по НСО

О пострадавших в результате пожара не очевидцы, не спасатели не сообщают. Однако в паблике «АСТ-54» появилась информация о том, что огнем был сильно поврежден один из автомобилей, который был внутри горевшего помещения. Остальные машины, находившиеся внутри здания, серьезно не пострадали.

В МЧС прокомментировали пожар на СТО в Дзержинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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