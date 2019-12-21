В аварии под Новосибирском погибли двое молодых парней

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-21T09:40:23+03:00

Два автомобиля столкнулись, когда один из водителей при обгоне выехал на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

Вечером 20 декабря под Новосибирском произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин. Авария случилась на Ордынской трассе.

— Вечером, около 19:30, 22-летний новосибирец на автомобиле «ВАЗ-21014» ехал по автодороге К 17Р в сторону поселка Ордынское. На 44 километре, обгоняя другую машину, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Nissan Elgrand», за рулем которого был 42-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В результате ДТП от полученных травм прямо на месте произошедшей аварии скончались водитель и 21-летний пассажир «ВАЗа». Водитель Nissan Elgrand» был доставлен в больницу с различными травмами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU