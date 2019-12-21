2019-12-21T08:45:36+03:00
Общество

«Это просто жесть!»: сибирячка хотела сдать кровь, а получила синяк на полруки

Ситуация, в которой оказалась девушка, вызвала споры в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Практически половину руки девушки теперь покрывает огромный синяк.Практически половину руки девушки теперь покрывает огромный синяк.
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Сибирячка обратилась в платную клинику, чтобы сдать анализы, однако обычная процедура забора крови из вены привела к неожиданно неприятным последствиям: практически половину руки девушки теперь покрывает огромный синяк.

— Обратилась в филиал одной из крупных частных клиник города, хотела просто сдать анализы. Но результат можно наблюдать на фото. Дли медучреждения такого уровня, принимающего пациентов за деньги — это просто недопустимо! — цитирует слова девушки сообщество «Ревизорро Новосибирск» в Instagram. — Это же просто очевидное нарушение техники забора крови, что и привело к таким последствиям. И теперь я в праздники вынуждена буду носить только одежду с длинным рукавом.

История сибирячки не оставила равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие из них поддержали девушку, однако нашлись и те, кто вступился за медиков и предположил, что пациентка может быть сама виновата в случившемся:

— Это просто жесть! Что там за врачи работают?

— А может быть дело в том, что это вы руку не зажали как следует?

— Какой кошмар! Впервые вижу такие последствия.

— Не стоит сразу нападать на врачей. Вероятнее всего, вы руку положенное время согнутой не продержали, вот и возник синяк, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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