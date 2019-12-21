2019-12-21T07:45:16+03:00
Происшествия

«Там машины и газовые баллоны»: в Дзержинском районе загорелось СТО

На месте работают пожарные расчеты
Алена КУЛЕШОВА
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Днем 12 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.Днем 12 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.
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Днем 12 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар. Как сообщают очевидцы загорелось здание на улице Николая Островского и СТО рядом с ним.

— Огонь охватил кирпичное здание площадью 120 метров и деревянную пристройку станции техобслуживания на улице Николая Островского, — в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Очевидцы сообщают, что внутри находятся автомобили, и кроме того, из помещения вынесли 4 газовых баллона.

В настоящее время пожарные пытаются не дать огню распространиться на соседние постройки, расположенные в нескольких метрах от от горящего здания. Также, по словам людей, улица Николая Островского на данный момент перекрыта полицейскими, для прокладки маршрута до ближайшего гидранта. На месте находятся пожарные расчеты и машины скорой помощи. Электрики обесточивают объект, ожидается прибытие специалистов газовой службы.

КП-Новосибирск уточняет подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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