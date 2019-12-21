2019-12-21T07:02:51+03:00
Общество

В «Толмачево» задержали рейс «Новосибирск-Екатеринбург»: об этом сообщают пассажиры

Вероятной причиной задержки рейса стала подготовка самолета к вылету
Алена КУЛЕШОВА
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Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачево», вылет в Екатеринбург должен был состоятся в 11:05.Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачево», вылет в Екатеринбург должен был состоятся в 11:05.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирском аэропорту «Толмачево»задержали вылет рейса из Новосибирска в Екатеринбург. Об этом сообщают пассажиры, находящиеся в здании аэропорта.

— Сейчас по громкой связи в аэропорту объявили, что рейс на Екатеринбург задерживают, — рассказали читатели КП-Новосибирск. — Сообщили также, что задержка связана с подготовкой самолета.

Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачево», вылет в Екатеринбург должен был состоятся в 11:05. Там же сообщается, что на рейс в настоящее время идет посадка. Никакой информации о задержке самолета на сайте аэропорта нет.

Напомним, 11 декабря КП-Новосибирск писала о том, что рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили. Предварительной причиной случившегося была плохая погода в Красноярском крае на момент вылета.

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Предварительная причина — плохая погода в Красноярском крае (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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