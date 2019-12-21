В «Толмачево» задержали рейс «Новосибирск-Екатеринбург»: об этом сообщают пассажиры
В Новосибирском аэропорту «Толмачево»задержали вылет рейса из Новосибирска в Екатеринбург. Об этом сообщают пассажиры, находящиеся в здании аэропорта.
— Сейчас по громкой связи в аэропорту объявили, что рейс на Екатеринбург задерживают, — рассказали читатели КП-Новосибирск. — Сообщили также, что задержка связана с подготовкой самолета.
Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачево», вылет в Екатеринбург должен был состоятся в 11:05. Там же сообщается, что на рейс в настоящее время идет посадка. Никакой информации о задержке самолета на сайте аэропорта нет.
Напомним, 11 декабря КП-Новосибирск писала о том, что рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили. Предварительной причиной случившегося была плохая погода в Красноярском крае на момент вылета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили
Предварительная причина — плохая погода в Красноярском крае (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU