«Так бы и съел»: сибирячка в коротком топе показала «сладкий» тверк

СЕГОДНЯ 06:08 2019-12-21T06:08:58+03:00

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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в Instagram видео, в котором она танцует под трек «Рафаэлло» популярного исполнителя Эллей. За несколько дней ролик набрал 43,5 тысячи просмотров.

— Наконец-то новый танец! — подписала сибирячка пост. — Говорят, что когда я танцую — у меня доброе лицо, а все потому, что я по жизни «добряк».

Подписчикам видео Насти понравилось. Некоторые люди даже признались, что ради ее танцев готовы даже смириться с музыкой, которая им не по вкусу:

— Ты танцуешь просто замечательно!

— Ты сама как карамель. Так бы и съел!

— Такую музыку я обычно не слушаю, но ради твоих танцев — оно того стоило, — пишут люди.

Напомним, Анастасия Мазалюк, танцовщица родом из Новосибирска, не так давно переехала в Москву и теперь преподает там хореографию. Девушка регулярно публикует в соцсетях видеоролики со своими выступлениями, которые пользуются популярностью и регулярно набирают большие просмотры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750910" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в коротком топе показала «сладкий» тверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU