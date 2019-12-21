«Так бы и съел»: сибирячка в коротком топе показала «сладкий» тверк
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в Instagram видео, в котором она танцует под трек «Рафаэлло» популярного исполнителя Эллей. За несколько дней ролик набрал 43,5 тысячи просмотров.
— Наконец-то новый танец! — подписала сибирячка пост. — Говорят, что когда я танцую — у меня доброе лицо, а все потому, что я по жизни «добряк».
Подписчикам видео Насти понравилось. Некоторые люди даже признались, что ради ее танцев готовы даже смириться с музыкой, которая им не по вкусу:
— Ты танцуешь просто замечательно!
— Ты сама как карамель. Так бы и съел!
— Такую музыку я обычно не слушаю, но ради твоих танцев — оно того стоило, — пишут люди.
Напомним, Анастасия Мазалюк, танцовщица родом из Новосибирска, не так давно переехала в Москву и теперь преподает там хореографию. Девушка регулярно публикует в соцсетях видеоролики со своими выступлениями, которые пользуются популярностью и регулярно набирают большие просмотры.
Сибирячка в коротком топе показала «сладкий» тверк.
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ИСТОЧНИК KP.RU