2019-12-20T21:43:31+03:00
Общество

Водитель к Новому году украсил автобус мишурой и фонариками: только посмотрите, что получилось

Фотография нарядного автобуса появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Весь салон транспорта украшен блестящей мишурой, бумажными фонариками и поздравлениями с Новым годом. Фото: "ЧП Новосибирск"Весь салон транспорта украшен блестящей мишурой, бумажными фонариками и поздравлениями с Новым годом. Фото: "ЧП Новосибирск"
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Люди заметили в Новосибирске автобус, который готов к праздникам не хуже, чем главные площади города. Весь салон транспорта украшен блестящей мишурой, бумажными фонариками и поздравлениями с Новым годом.

— Заходишь в Новосибирский автобус и сразу праздничное настроение появляется, — пишет сибиряк в паблике Вконтакте «ЧП Новосибирск».

В комментариях под фото нарядного автобуса многие люди отметили, что он выглядит очень красиво и действительно неплохо разбавляет серые городские будни. А некоторые сибиряки даже побеспокоились о том, «доживут» ли украшения до 31 декабря — ведь их запросто могут сорвать хулиганы:

— Хоть бы люди оценили. А то ведь могут и сорвать.

— В таком автобусе ехать намного приятнее. Водитель молодец!

— Да, хоть бы эти украшения дожили спокойно до Нового года. Жалко будет терять такую красоту, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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