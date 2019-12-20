Ушла из дома и пропала: в Новосибирске ищут девочку со шрамом на брови

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-20T20:21:06+03:00

О местонахождении девочки ничего не известно с 14 декабря

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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поиске пропавшей 16-летней Бурковой Анны Константиновны. Девочка ушла из дома по улице Кубовая в Заельцовском районе вечером 14 декабря. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 155 сантиметров, плотное телосложение, длинные темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения девочка была одета в зеленую куртку с капюшоном и белой опушкой, синие джинсы и черный снуд. На ногах у пропавшей были черные полусапожки. Из особых примет девочки, поисковики выделяют шрам на левой брови.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анна Буркова или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU