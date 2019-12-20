2019-12-20T19:35:35+03:00
Происшествия

Сибирячка сбила девочку на санках: ребенок в больнице

ДТП произошло улицы Нарымская и улицы 1905 года
Алена КУЛЕШОВА
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Пострадавший ребенок был передан в руки медиков.Пострадавший ребенок был передан в руки медиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирске 35-летняя женщина за рулем иномарки сбила 5-летнего ребенка. Пострадавшую девочку доставили в больницу.

— Сегодня, 20 декабря, в девять часов вечера женщина на автомобиле «Nissan Almera» ехала по улице Нарымская со стороны улицы Лунинцев в сторонц площади Трубникова, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. — На пересечении улицы Нарымская и улицы 1905 года она, в зоне пешеходного перехода наехала на 5-летнюю девочку, которую через дорогу вез на санках папа.

Пострадавший ребенок был передан в руки медиков. Девочку доставили в больницу с травмами ног.

На месте случившегося ДТП работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства и причины произошедшей аварии выясняются.

Напомним, 16 декабря в Новосибирске в ДТП пострадала 8-летняя девочка: ее сбил пассажирский автобус. Ребенок был доставлен в больницу для выяснения характера полученных травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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