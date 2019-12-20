2019-12-20T19:03:25+03:00
Происшествия

У «ГАЗели» выбило колесо: под Новосибирском столкнулись грузовик и «Lada»

ДТП случилось на 1-м Мочищенском шоссе
Алена КУЛЕШОВА
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На месте аварии работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Фото: Кадр из видеоНа месте аварии работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Фото: Кадр из видео
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Под Новосибирском произошла авария, столкнулись хэтчбек «Lada» и грузовая «ГАЗель». ДТП случилось на 1-м Мочищенском шоссе.

— Машины столкнулись буквально лоб в лоб. От удара передние части обоих автомобилей оказались серьезно повреждены. Кроме того, у «ГАЗели» выбило переднее левое колесо, — сообщается в паблике «АСТ-54». — На месте аварии работали сотрудники ДПС и скорой помощи.

КП-Новосибирск уточняет информацию о пострадавших в аварии людях.

В комментариях под постом многие люди написали, что в последнее время все чащи в ДТП попадают автомобили «ГАЗель». А некоторые отметили, что причиной произошедшего ДТП могло стать состояние дороги, по которой ехали машины:

— Снова авария с «ГАЗелью».

— Вполне возможно, что дело в дорогах.

— Слишком часто происходят такие аварии. И везде лоб в лоб, — пишут люди.

Под Новосибирском столкнулись грузовик и Lada .

ИСТОЧНИК KP.RU

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