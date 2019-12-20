У «ГАЗели» выбило колесо: под Новосибирском столкнулись грузовик и «Lada»
Под Новосибирском произошла авария, столкнулись хэтчбек «Lada» и грузовая «ГАЗель». ДТП случилось на 1-м Мочищенском шоссе.
— Машины столкнулись буквально лоб в лоб. От удара передние части обоих автомобилей оказались серьезно повреждены. Кроме того, у «ГАЗели» выбило переднее левое колесо, — сообщается в паблике «АСТ-54». — На месте аварии работали сотрудники ДПС и скорой помощи.
КП-Новосибирск уточняет информацию о пострадавших в аварии людях.
В комментариях под постом многие люди написали, что в последнее время все чащи в ДТП попадают автомобили «ГАЗель». А некоторые отметили, что причиной произошедшего ДТП могло стать состояние дороги, по которой ехали машины:
— Снова авария с «ГАЗелью».
— Вполне возможно, что дело в дорогах.
— Слишком часто происходят такие аварии. И везде лоб в лоб, — пишут люди.
Под Новосибирском столкнулись грузовик и Lada .
ИСТОЧНИК KP.RU