«Теперь не проехать»: на Октябрьском мосту произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-20T18:15:05+03:00

Вечером в Новосибирске произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видео

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Вечером в Новосибирске произошло массовое ДТП. «Паровозик» из автомобилей, собравшийся на Октябрьском мосту, буквально сковал движение в сторону правого берега.

— На мосту собралось сразу несколько машин, среди которых седаны: «KIA Rio», «Audi», хэтчбек «Honda Fit», два минивэна «Toyota Corolla Spacio» и «Ipsum», а также два седана «Toyota Corolla» и «Camry», — сообщается в паблике «АСТ-54». — В результате удара «Audi»,«Ipsum»,«Honda Fit» и «Toyota Corolla Spacio» получили повреждения передних и задних элементов, а «KIA Rio» отделался разбитым передом, а «Toyota Camry» и «Corolla» — задней частью.

Автомобильный затор растянулся с середины моста по улице Немировича-Данченко до пересечения с Новогодней.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что аварии на данном участке — дело частое, особенно зимой. Некоторые даже признались, что всерьез опасаются там ездить:

— Всегда боюсь там ездить: дистанцию никто не соблюдает, врезаются постоянно.

— А теперь никуда не проехать.

— Потому что превышают скорость, на этом мосту аварий много, особенно зимой, — пишут люди.

Массовое ДТП на Октябрьском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU