2019-12-20T18:15:05+03:00
Происшествия

«Теперь не проехать»: на Октябрьском мосту произошла массовая авария

ДТП буквально заблокировало движение в сторону правого берега
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Вечером в Новосибирске произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видеоВечером в Новосибирске произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Вечером в Новосибирске произошло массовое ДТП. «Паровозик» из автомобилей, собравшийся на Октябрьском мосту, буквально сковал движение в сторону правого берега.

— На мосту собралось сразу несколько машин, среди которых седаны: «KIA Rio», «Audi», хэтчбек «Honda Fit», два минивэна «Toyota Corolla Spacio» и «Ipsum», а также два седана «Toyota Corolla» и «Camry», — сообщается в паблике «АСТ-54». — В результате удара «Audi»,«Ipsum»,«Honda Fit» и «Toyota Corolla Spacio» получили повреждения передних и задних элементов, а «KIA Rio» отделался разбитым передом, а «Toyota Camry» и «Corolla» — задней частью.

Автомобильный затор растянулся с середины моста по улице Немировича-Данченко до пересечения с Новогодней.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что аварии на данном участке — дело частое, особенно зимой. Некоторые даже признались, что всерьез опасаются там ездить:

— Всегда боюсь там ездить: дистанцию никто не соблюдает, врезаются постоянно.

— А теперь никуда не проехать.

— Потому что превышают скорость, на этом мосту аварий много, особенно зимой, — пишут люди.

Массовое ДТП на Октябрьском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Теперь не проехать»: на Октябрьском мосту произошла массовая авария
«Это была вся ее пенсия»: мошенники продали бабушке ненужные приборы на 21 тысячу рублей
Как правильно выбрать мандарины на Новый год 2020: совет шеф-повара
Занесло на гололеде: на Советском шоссе столкнулись две «Тойоты»
«С чего начать?»: Общественная палата обсудила вопросы благотворительности
«Это все ради хайпа?»: курящий сибиряк прогулялся по рельсам в метро
Родители денег не дали: две школьницы пытались украсть тушь из магазина
Минэкономразвития ищет самых гостеприимных сибиряков
Новосибирские полицейские спасли от самоубийства студента, который стоял в окне
«Малышка плакала, звала маму»: судимая воспитательница забыла трехлетнюю девочку на морозе
Поймали с 300 тысячами в авто: начальника отдела судебных приставов отдали под суд за взятку
«Ей стало плохо»: девушка упала на рельсы в новосибирском метро