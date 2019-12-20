«Это была вся ее пенсия»: мошенники продали бабушке ненужные приборы на 21 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-20T16:59:19+03:00

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В Новосибирске мошенники продали 80-летней бабушке приборы для контроля электронапряжения в квартире за 21 тысячу рублей. При этом реальная цена подобных устройств в магазине составляет приблизительно 1000-1700 рублей.

— К моей бабушке вчера пришли двое людей в форме, представились сотрудниками компании, занимающейся обеспечением безопасности электрических и газовых приборов в квартире. Бабушка даже растерялась, но людям в спецодежде решила довериться и впустила их в квартиру. Там мужчины осмотрели розетки, другие электроприборы и в итоге вынесли вердикт: необходимо купить у них три цифровых прибора для контроля напряжения, — рассказала КП-Новосибирск внучка обманутой пенсионерки. — Они ей обещали, что с помощью этого «энергощита», в случае замыкания, в ее квартире свет будет включаться автоматически! В инструкции прибора, разумеется ничего такого не было. И, конечно, только сегодня и только для нее они сделают скидку, и продадут ей сей товар всего за 6990 рублей. И моя бабушка отдала за три таких «щита» 21 тысячу рублей. Это была вся ее пенсия — она осталась без копейки денег!

Однако реальная цена данных приборов составляет 1000-1700 рублей.Фото: читатели КП-Новосибирск

Когда пожилая сибирячка рассказала о своей чудо-покупке родственникам, у них закрались сомнения в добросовестности людей в форме. Они позвонили по номеру, который был указан в договоре, составленном якобы сотрудниками компании, и оказалось, что данная организация располагается в Москве и филиала в Новосибирске не имеет. Там обманутым сибирякам на вопрос о том, почему такие вопросы и решения про приборы решаются с 80-летним человеком и без участия более осознанных родственников, ответили очень грубо, однако не стали отрицать, что их сотрудники такими вещами не занимаются.

— Нам там грубо сказали, что если был подписан договор, то деньги никто не нам не вернет — и бросили трубку, — пояснила девушка. — Хорошо еще, что у нашей бабушки есть родственники, способные помочь ей с деньгами. А если бы она была одна? Тогда что?

КП-Новосибирск обратились к юристу Константину Зиновьеву, чтобы попросить его прокомментировать данную ситуацию.

— В данном случае, это классическое мошенничество. Его состав заключается в том, что изъятие денежных средств происходило путем вхождения в доверие. При этом, мошенники очень часто прибегают к таким уловкам, как составление различных договоров, актов и тому подобного — чтобы еще больше расположить к себе людей. В данном случае, факт обмана заключался в информации о реальной цене товара и его свойствах. Поэтому, данная сделка согласно гражданскому кодексу считается недействительной, а с точки зрения уголовного кодекса — это, безусловно, мошенничество, — пояснил юрист. — Родственники пострадавшей женщины могут обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию, а также в организацию защиты прав потребителей или в суд для признания сделки недействительной. В рамках уголовного дела они также могут заявить гражданский иск у следователя. Думаю, найти этих мошенников возможно, но успешный исход событий в данном случае зависит от того, сколько они оставили о себе информации.

ИСТОЧНИК KP.RU