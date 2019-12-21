«Ее никто не хотел к себе брать»: журналистка спасла кошку из квартиры, где убили пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 03:43 2019-12-21T03:44:18+03:00

Зоозащитница вернулась за кошкой после того, как о ней написала КП-Новосибирск

Изменить размер текста: A A

Кошка из квартиры нашла новый дом спустя три недели жизни в холодном подъезде. В редакцию КП-Новосибирск обратилась зоозащитница Зоя Бекетова с просьбой помочь забрать бедное животное, и через несколько часов ее спасли.

Напомним, что серая кошка с двумя котятами оказалась в подъезде дома по улице Петухова,87 в начале декабря после убийства пятилетней падчерицы за отказ читать книжку. Еще 13 декабря соседи семьи обратились в редакцию «Комсомольской правды» с просьбой пристроить животное.

После следственного эксперимента в квартире отчима-садиста кошку с двумя котятами выставили за дверь — животные остались жить в холодном подъезде, а дверь в квартиру опечатали.

Котят взялись пристроить журналистка Рихарда Лем, а кошка-мама осталась в подъезде. Узнав об этом через неделю, девушка вернулась за кошкой.

— Две недели соседи ко мне шли и шли, просили помочь спасти животное — но брать к себе кошку никто не хотел. Моя дочь тоже восстала — не буду брать кошку Максима, они там жили в беспорядке, не хочу рисковать здоровьем детей. Сегодня приехала девочка с подружкой, которая забирала котят — она забрала кошку, чтобы обработать, помыть, подлечить и пристроить. Спасибо ей большое, — рассказала КП-Новосибирск старшая по дому Галина Морозова.

Животным отчима-садиста нашли новый дом, однако судьба матери погибшей девочки Анастасии и ее сына Александра для соседей неизвестна. Квартира пока стоит опечатанной, но вскоре туда могут заехать новые жильцы — тоже из малоимущих семей.

— Квартира принадлежит дедушке Максима, но это муниципальное жилье. Она не приватизирована, хотя я много раз советовала Максиму оформить ее в собственность, он только кивал, а потом делал по -своему. Тогда я еще думала, что он нормальный человек, — сообщила Галина Морозова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749382" frameborder="0"></iframe> Кошка из квартиры детоубийцы ищет новый дом.Никита МАНЬКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она даже не могла кричать»: отчим-садист весь день убивал немую падчерицу на глазах ее брата

Но соседи не слышали, как пьяный изверг бил пятилетнюю девочку. Однако ранее они просили опеку забрать детей из семьи (подробнее).

«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки

Ее отчим и раньше попадал в поле зрения полиции, а еще залезал в квартиры к одиноким пенсионеркам (подробнее).

Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран

Он был сильно пьян и весь день избивал детей, которых на него оставила жена (подробнее).

В Новосибирске отчим убил пятилетнюю девочку за отказ читать книжку

Все произошло на глазах у ее семилетнего брата. Пока мама лечилась от туберкулеза в больнице, детей пытался воспитывать «новый папа» (подробнее).

Убитая отчимом 5-летняя девочка могла быть изнасилованной

О том, что мужчина надругался над ребенком, сообщили во время заседания Кировского районного суда (подробнее).

«Я могла их спасти»: соседка отчима, убившего пятилетнюю девочку, знала о регулярных побоях

Стало известно, что маленькие брат и сестра систематически подвергались насилию — их родной отец тоже был тираном. Служба опеки уже изымала малышей из семьи, но вернула обратно(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU