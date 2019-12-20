Занесло на гололеде: на Советском шоссе столкнулись две «Тойоты»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-20T15:03:33+03:00

На Советском шоссе столкнулись две иномарки. Фото: Кадр из видео

Один из автомобилей от удара развернуло против движения

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В Новосибирске на Советском шоссе днем 20 декабря произошла авария. Там, на скользкой дороге, столкнулись две иномарки.

— Автомобиль «Toyota Altezza», не доехав до ближайшего поселка, начало заносить на скользкой дороге. Когда машину уже буквально развернуло боком, она врезалась в другой седан — «Toyota Corolla», который ехал в среднем ряду, — сообщается в паблике «АСТ-54». — От сильного удара «Toyota Corolla» получила повреждения левого борта, а «Toyota Altezza» с разбитой передней частью развернуло против движения.

В комментариях под постом многие люди написали о том, если «Toyota Altezza», запечатленная на видео — заднеприводный автомобиль, то ездить на ней зимой очень опасно:

— Машину так неожиданно начало заносить.

— Конечно, на дорогах гололед, но и «Toyota Altezza» — не та машина, которая способна по таким дорогам ездить.

— «Toyota Altezza» — заднеприводная машина, совершенно не приспособленная к езде зимой, — пишут люди.

На Советском шоссе столкнулись две иномарки .

ИСТОЧНИК KP.RU