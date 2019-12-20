Родители денег не дали: две школьницы пытались украсть тушь из магазина

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-20T13:06:05+03:00

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Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали двух пятнадцатилетних девочек, похитивших в магазине тушь для ресниц.

Юные леди прохаживались среди стендов в косметическом магазине, когда у них возникло спонтанное желание украсть тушь, придающую длину и невероятный 3D объем ресницам. Озираясь по сторонам, они спрятали брасматик в карман верхней одежды.

Подозрительное поведение покупательниц заметили сотрудники магазина и вызвали группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Гвардейцы задержали воровок. Стоимость похищенного составила 709 рублей. За совершение этого неблаговидного поступка задержанные были переданы в Ленинский отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU