Новосибирские полицейские спасли от самоубийства студента, который стоял в окне

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-20T12:27:57+03:00

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В Новосибирске полицейские спасли юношу от самоубийства. Инцидент произошел вечером 19 декабря в общежитии на улице Сухарная в Заельцовском районе.

— В полицию позвонил кто-то из жильцов общежития и сообщил, что на 4 этаже в окне заметили молодого человека. Поскольку жизни юноши могла угрожать опасность, сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Полицейским, вместе с соседями, которые до этого разговаривали с парнем, стараясь отвлечь его, удалось снять его с окна и предотвратить необдуманный поступок.

После этого правоохранители передали спасенного молодого человека врачам специализированного медицинского учреждения. Есть основания полагать, что теперь сибиряк находится под их наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU