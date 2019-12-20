Поймали с 300 тысячами в авто: начальника отдела судебных приставов отдали под суд за взятку

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-20T11:31:58+03:00

Задержан коррупционер был 9 октября этого года в городе Черепаново. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району. Полицейским удалось задержать его в момент получения взятки в 300 тысяч рублей.

— Черепановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего экс-начальника отдела судебных приставов по Черепановскому району Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки), — сообщает пресс-служба Следственного комитета по НСО.

Задержан коррупционер был 9 октября этого года в городе Черепаново. Он, сидя в автомобиле, получил от должника 300 тысяч рублей, обещая за это снять запрет на совершение действий по регистрации недвижимого имуществ. Сразу после этого 42-летнего начальника задержали прямо на месте преступления.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств, после чего уголовное дело было направлено для рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU