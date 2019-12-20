«Ей стало плохо»: девушка упала на рельсы в новосибирском метро

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-20T09:58:10+03:00

Девушка вышла из поезда и не устояла на ногах

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Рабочий день закончился для усталой сибирячки падением на рельсы прямо перед поездом метро. 19 декабря около 18:45 девушка вышла из вагона, не устояла на ногах и свалилась на рельсы в метро. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области девушку быстро вытащили очевидцы.

— На место прибыла скорая и полиция, но явной угрозы жизни не было — поезд бы не поехал. Упавшую осмотрели, опросили и отпустили. Все произошло случайно, молодая девушка не имела намерений спускаться на рельсы, — сообщили в МВД.

Сама сибирячка отказалась от госпитализации и уехала домой. Инцидент в час пик не нарушил график движения составов в метро.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU