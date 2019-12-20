2019-12-20T09:09:24+03:00
Общество

Прораб попал под суд за смерть пенсионера на стройке новосибирского автовокзала

Пожилой строитель упал с крыши перрона на асфальт и разбился насмерть
Никита МАНЬКО
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Новый автовокзал успешно открыли два дня назад. Фото из группы "Автовокзал Новосибирск I Официальная группа" "ВКонтакте"Новый автовокзал успешно открыли два дня назад. Фото из группы "Автовокзал Новосибирск I Официальная группа" "ВКонтакте"
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Прораб оказался в суде за смерть пенсионера на стройке нового здания автовокзала в Новосибирске. Трагедия произошла днем 24 апреля 2019 года — кровельщик упал на асфальт с высоты более 5 метров и через несколько часов умер в больнице.

Трагедия случилась весной этого года: обвиняемый прораб - Виктор - работал в копании, которая выполняла работы для застройщика нового автовокзала. Виктор отвечал за охрану труда и должен был обеспечить обучение, допуски и страховочные тросы для монтажных работ на высоте.

24 апреля после полудня 66-летний рабочий с коллегами обустраивали стальные конструкции перронов автовокзала и находились на высоте более 5 метров без страховочных тросов. Мужчина решил подвинуть стальные листы и встал на них ногами — они не выдержали веса и вслед за ними рабочий упал на асфальт. От полученных травм потерпевший умер в больнице спустя пять часов.

- Обвиняемый признал вину полностью, извинился перед родственниками потерпевшего. Кроме того, компания компенсировала семье затраты на похороны, компенсация морального вреда будет взыскана в гражданском порядке. С учетом положительных характеристик я запросила назначить год лишения свободы в колонии общего режима, — сообщила «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Обвиняемый Виктор уволился из своей организации и сейчас работает в одном из ДЭУ, добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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