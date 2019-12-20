2019-12-20T08:42:44+03:00
Общество

«Верни и не позорься»: в Новосибирске жулик украл игрушечного Деда Мороза

Вор забрал украшение из магазина разливных напитков
Татьяна СОЛОВОВА
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Жулик попал на камеру видеонаблюдения. Фото: «Инцидент Новосибирск».Жулик попал на камеру видеонаблюдения. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Накануне Нового года в магазине разливных напитков на улице Бориса Богаткова в Новосибирске произошла кража. Вор позарился не на выпивку или закуску, а на новогоднее украшение – игрушечного Деда Мороза. Пока продавцы отвлеклись, жулик вынес новогоднее украшение. Об этом сами сотрудники магазина рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» и разместили видео.

- Обращаемся к похитителю: «Верни и не позорься!». Те, кто узнал этого субъекта, будьте внимательны! Сегодня игрушка, а завтра что-нибудь серьезнее, - написала сотрудница магазина.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Да это же Гринч! Преступление года просто.

- Пришел домой довольный, наверное, к ребятишкам. Мол, смотрите что папка принес.

- Ну, не устоял чувак: смех и грех !

- Он ещё верит в чудеса, - пишут сейчас комментаторы

В Новосибирске жулик украл игрушечного Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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