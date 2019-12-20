«Верни и не позорься»: в Новосибирске жулик украл игрушечного Деда Мороза
Накануне Нового года в магазине разливных напитков на улице Бориса Богаткова в Новосибирске произошла кража. Вор позарился не на выпивку или закуску, а на новогоднее украшение – игрушечного Деда Мороза. Пока продавцы отвлеклись, жулик вынес новогоднее украшение. Об этом сами сотрудники магазина рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» и разместили видео.
- Обращаемся к похитителю: «Верни и не позорься!». Те, кто узнал этого субъекта, будьте внимательны! Сегодня игрушка, а завтра что-нибудь серьезнее, - написала сотрудница магазина.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:
- Да это же Гринч! Преступление года просто.
- Пришел домой довольный, наверное, к ребятишкам. Мол, смотрите что папка принес.
- Ну, не устоял чувак: смех и грех !
- Он ещё верит в чудеса, - пишут сейчас комментаторы
В Новосибирске жулик украл игрушечного Деда Мороза.
ИСТОЧНИК KP.RU