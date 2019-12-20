Нарубили на 20 миллионов: новосибирские полицейские поймали банду «черных лесорубов»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-20T08:15:22+03:00

Шесть подозреваемых устроили распил сосны на 20 миллионов рублей

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Банда «черных лесорубов» уничтожила тысячи ценных деревьев под Новосибирском — ущерб составил более 20 миллионов рублей. Шесть жителей Сузунского района организовали вырубку и распил в местных сосновых лесах, уничтожив сотни деревьев.

Согласно материалам дела, члены банды — владельцы пилорамы, водители и ранее судимые «черные лесорубы» — решили незаконно добыть лес в родных местах. С 2018 года они организовали нелегальные рубки, спиленные сосны шли на пилораму, где перерабатывались в строительные доски и брус для перепродажи в Новосибирске.

Подозреваемые были задержаны еще в октябре, трое попали в СИЗО, остальные — под домашний арест и ли подписку о невыезде. Расследование продолжается до сих пор — в деле возникают новые эпизоды кражи леса и уничтожения ценных запасов древесины.

— Наше расследование заметили и оценили Москве, — сообщил «КП-Новосибирск» источник в МВД России по Новосибирской области, попросивший об анонимности.

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Всего в банде было семь человек, в том числе и женщины.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU