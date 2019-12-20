2019-12-20T06:21:51+03:00
Общество

Болельщики «Сибири» попугают китайских хоккеистов костюмами мыши

Для болельщиков, которые придут в костюмах, будут выделены места в одном секторе
Анна ПАШАГИНА
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Принять участие в конкурсе может любой желающий. Фото: «Усатый в каске и друзья»Принять участие в конкурсе может любой желающий. Фото: «Усатый в каске и друзья»
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Хоккей клуб «Сибирь» приготовил для своих преданных фанатов новогоднюю акцию. Они разыгрывают 20 билетов для тех, кто придет в костюме мышки на домашний матч.

— Для болельщиков, которые придут в костюмах, будут выделены места в одном секторе, — сообщается в группе клуба в социальных сетях.

Задача проста: нужно подать заявку на участие в конкурсе и за 1,5 часа до матча подтвердить наличие костюма у организаторов. После этого будет выдан пригласительный билет.

28 декабря ХК «Сибирь» проведет домашний матч с китайским соперником «Куньлунем».

Однако не всех болельщиков обрадовало новогоднее предложение:

— Сомнительная перспектива.

— Ребята, по славянскому календарю грядет год прядущего мизгиря. Долой чужеземную мышь, айда в костюме паука!

— На матч с ЦСКА бы подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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