Болельщики «Сибири» попугают китайских хоккеистов костюмами мыши
Хоккей клуб «Сибирь» приготовил для своих преданных фанатов новогоднюю акцию. Они разыгрывают 20 билетов для тех, кто придет в костюме мышки на домашний матч.
— Для болельщиков, которые придут в костюмах, будут выделены места в одном секторе, — сообщается в группе клуба в социальных сетях.
Задача проста: нужно подать заявку на участие в конкурсе и за 1,5 часа до матча подтвердить наличие костюма у организаторов. После этого будет выдан пригласительный билет.
28 декабря ХК «Сибирь» проведет домашний матч с китайским соперником «Куньлунем».
Однако не всех болельщиков обрадовало новогоднее предложение:
— Сомнительная перспектива.
— Ребята, по славянскому календарю грядет год прядущего мизгиря. Долой чужеземную мышь, айда в костюме паука!
— На матч с ЦСКА бы подобное.
ИСТОЧНИК KP.RU