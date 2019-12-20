«Ни мозгов, ни мужества»: парни, прошедшие мимо упавшей мамы с ребенком, возмутили соцсети
Историю о том, как двое парней прошли мимо мамы с ребенком, свидетельница произошедшего рассказал в группе «Сплетни Новосибирска»:
- Сегодня из окна увидела такую картину: девушка с ребенком упала на улице, мимо прошли два парня и не один не остановился, хотя бы для того чтобы поднять ребенка, - возмутилась сибирячка. - Они просто прошли мимо. Я это к чему: дорогие парни, на их месте могли оказаться ваши жены или сестры, будьте человечнее. А ведь упавшая девушка потом прихрамывала сильно..
Этот рассказ вызвал бурю эмоция в комментариях: пользователи соцсетей разделились на два лагеря:
- Мужик нынче не тот пошел, так что можно ни рассчитывать на них.
- Они, возможно, все на видео сняли, скоро в сеть скинут. Ни мозгов, ни силы, ни мужества.
- Они боятся наклониться, ибо узкие штанишки поползут по швам
Но были и те, кто вступился за парней:
- Нужна помощь так и попроси, и тебе помогут
- Ее поднимешь – а она заявление на тебя, - считают они.
ИСТОЧНИК KP.RU