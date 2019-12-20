2019-12-20T04:01:02+03:00
Общество

«Ни мозгов, ни мужества»: парни, прошедшие мимо упавшей мамы с ребенком, возмутили соцсети

Они даже не спросили, требуется ли какая-то помощь или нет
Татьяна СОЛОВОВА
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Никто ребенку и его маме не помог.Никто ребенку и его маме не помог.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Историю о том, как двое парней прошли мимо мамы с ребенком, свидетельница произошедшего рассказал в группе «Сплетни Новосибирска»:

- Сегодня из окна увидела такую картину: девушка с ребенком упала на улице, мимо прошли два парня и не один не остановился, хотя бы для того чтобы поднять ребенка, - возмутилась сибирячка. - Они просто прошли мимо. Я это к чему: дорогие парни, на их месте могли оказаться ваши жены или сестры, будьте человечнее. А ведь упавшая девушка потом прихрамывала сильно..

Этот рассказ вызвал бурю эмоция в комментариях: пользователи соцсетей разделились на два лагеря:

- Мужик нынче не тот пошел, так что можно ни рассчитывать на них.

- Они, возможно, все на видео сняли, скоро в сеть скинут. Ни мозгов, ни силы, ни мужества.

- Они боятся наклониться, ибо узкие штанишки поползут по швам

Но были и те, кто вступился за парней:

- Нужна помощь так и попроси, и тебе помогут

- Ее поднимешь – а она заявление на тебя, - считают они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ни мозгов, ни мужества»: парни, прошедшие мимо упавшей мамы с ребенком, возмутили соцсети
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