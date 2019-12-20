2019-12-20T04:06:54+03:00
Спорт

«Все штанги обколотили»: «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду»

Матч закончился со счетом 1-3
Татьяна СОЛОВОВА
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Одолеть противника новосибирской команде не удалось. Фото: hcsibir.ru.Одолеть противника новосибирской команде не удалось. Фото: hcsibir.ru.
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В четверг, 19 декабря, «Сибирь» в подмосковной Балашихе встречалась с давним противником – омским «Авангардом». Статистика игр была против новосибирских хоккеистов: из 31 предыдущего матча, что сыграли команды, «Сибири» удалось выиграть только 11. В общем, противник оказался крайне непростой.

И, увы, чуда не случилось: одолеть омичей новосибирские хоккеисты не смогли:

- Матч закончился со счетом 1-3, - пояснили в ХК «Сибирь». - Шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Наши ворота защищал Харри Сятери.

Болельщики хоть от такого исхода матча не в восторге, но пытаются подбодрить команду:

- Наши достойно бились, были моменты, когда не просто сравнять могли, но и выйти вперед - не срослось. Обидно!

- Все штанги обколотили!

- Отыгрываться «Сибирь» не научилась пока, особенно в критических моментах, ну и плюс 6 на 5 - это почти всегда гол в наши ворота.

- Досадно, бывает, зато бились достойно, - пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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