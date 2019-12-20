«Все штанги обколотили»: «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду»
В четверг, 19 декабря, «Сибирь» в подмосковной Балашихе встречалась с давним противником – омским «Авангардом». Статистика игр была против новосибирских хоккеистов: из 31 предыдущего матча, что сыграли команды, «Сибири» удалось выиграть только 11. В общем, противник оказался крайне непростой.
И, увы, чуда не случилось: одолеть омичей новосибирские хоккеисты не смогли:
- Матч закончился со счетом 1-3, - пояснили в ХК «Сибирь». - Шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Наши ворота защищал Харри Сятери.
Болельщики хоть от такого исхода матча не в восторге, но пытаются подбодрить команду:
- Наши достойно бились, были моменты, когда не просто сравнять могли, но и выйти вперед - не срослось. Обидно!
- Все штанги обколотили!
- Отыгрываться «Сибирь» не научилась пока, особенно в критических моментах, ну и плюс 6 на 5 - это почти всегда гол в наши ворота.
- Досадно, бывает, зато бились достойно, - пишут сейчас комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU