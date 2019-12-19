«Он ее сразу узнал»: нашлась хозяйка пса, которого бросили умирать у столба

19 Дек. 23:16 2019-12-19T23:16:08+03:00

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В Новосибирске нашлась хозяйка пса, которого нашли привязанным к столбу на морозе. Оказалось, что собака сбежала во время прогулки, а на привязь его посадили прохожие, которые, вероятно, были уверены, что владелец животного находится где-то рядом. Однако, желая сделать добро, люди чуть было не обрекли пса на замерзание среди сугробов — если бы его не отвязала проходящая мимо неравнодушная женщина, он бы погиб.

— Я сначала подумала, что от пса таким образом решили избавиться бывшие хозяева. Но у меня в голове промелькнула мысль, что он мог просто убежать во время прогулки, а привязанным оказаться по воле прохожих, — рассказала КП-Новосибирск женщина, которая отвязала пса и забрала его с собой. — В итоге, так и получилось: его хозяйка нашлась через несколько дней. Пес ее сразу узнал, начал лаять, когда она пришла его забирать. Бедная женщина проплакала весь день, после того, как собака сбежала во время прогулки.

Пса благополучно передали в руки хозяйки, сейчас, благодаря усилиям неравнодушных новосибирцев, он находится дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU