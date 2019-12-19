«Шлагбаум не помог»: в Новосибирске трое мужчин угнали «Ладу»

СЕГОДНЯ 21:55 2019-12-19T21:55:27+03:00

Примечательно, что на «дело» преступники приехали на точно такой же машине, которую собирались угнать

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В Новосибирске рано утром 19 декабря трое неизвестных угнали «Ладу», припаркованную во дворе дома по адресу Выборная, 110. Преступники взломали автомобиль и выехали на нем в направлении улиц Большевистская и Кирова.

— Отличительные черты: автомобиль серебристого цвета, тонирован, со спойлером, брызговиками, белыми поворотниками вкруг и пятнышком ржавчины на капоте около значка, — сообщается в паблике «АСТ-54». — При этом, угонщики и сами прибыли на точно таком же серебряном «ВАЗ-2114», без тонировки спереди, без спойлера, с одной работающей фарой слева.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении угнанной машины, сообщите об этом по номеру телефона 7-996-376-60-01 или позвоните в дежурную часть по номеру 232-10-02.

Тем временем, в комментариях под постом сибиряки уже выдвинули свои версии о причинах угона этого автомобиля, а также отметили, что защититься от злоумышленников не помог даже шлагбаум, установленный во дворе дома:

— Наверное, хотят распродать на запчасти.

— Да уж, шлагбаум не помог.

— Могли и из-за номеров угнать, — пишут люди.

В Новосибирске трое мужчин угнали Ладу .

ИСТОЧНИК KP.RU