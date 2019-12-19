«Берите с нее пример»: домашняя белка показала, как похудеть к Новому году
Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, снова радует своих поклонников в социальных сетях. Видео с излюбленным занятием пушистой красавицы — бегом в колесе — собрало почти 3, 5 тысячи просмотров в инстаграм.
— На воле белки пробегают большие расстояния. Им нужно постоянное движение, а без него могут заболеть и умереть, — подписала пост с роликом Елена Ермакова. — В квартирах такого простора нет, поэтому беговое колесо им просто необходимо! С помощью него они сбрасывают лишнюю энергию.
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что могут наблюдать за пробежкой пушистой звезды соцсетей вечно. А некоторые даже отметили, что людям стоит брать с белок пример и срочно записываться в спортзалы:
— На это можно смотреть вечно!
— Она настоящий вечный двигатель.
— Вот с кого надо брать пример в занятиях спортом, — пишут люди.
Домашняя белка показала, как похудеть к Новому году.
ИСТОЧНИК KP.RU