«Берите с нее пример»: домашняя белка показала, как похудеть к Новому году

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-19T20:36:10+03:00

Пробежка в колесе от белки Сони покорила пользователей соцсетей. Фото: Кадр из видео

Ролик с пробежкой пушистой красавицы в своем колесе собрал почти 3,5 тысячи просмотров

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Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, снова радует своих поклонников в социальных сетях. Видео с излюбленным занятием пушистой красавицы — бегом в колесе — собрало почти 3, 5 тысячи просмотров в инстаграм.

— На воле белки пробегают большие расстояния. Им нужно постоянное движение, а без него могут заболеть и умереть, — подписала пост с роликом Елена Ермакова. — В квартирах такого простора нет, поэтому беговое колесо им просто необходимо! С помощью него они сбрасывают лишнюю энергию.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что могут наблюдать за пробежкой пушистой звезды соцсетей вечно. А некоторые даже отметили, что людям стоит брать с белок пример и срочно записываться в спортзалы:

— На это можно смотреть вечно!

— Она настоящий вечный двигатель.

— Вот с кого надо брать пример в занятиях спортом, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750702" frameborder="0"></iframe> Домашняя белка показала, как похудеть к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU