2019-12-19T17:45:16+03:00
Общество

Летим к морю: из Новосибирска в Тель-Авив запустили прямой рейс

Авиасообщения возобновились спустя 18 лет
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске возобновили прямые рейсы в Тель-Авив.В Новосибирске возобновили прямые рейсы в Тель-Авив.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Из Новосибирска в Тель-Авив снова можно будет улететь прямым рейсом. Прямые рейсы возобновились после после долгого 18-летнего перерыва.

Рейсы будут осуществляться в рамках программы ведомства по субсидированию полетов из городов, в которых как минимум с 2018 года в Тель-Авив летали только с пересадками.

— Мы очень рады, что к Новому году преподнесли сибирякам чудесный сюрприз. Вскоре жители Сибири смогут без пересадок долететь до Тель-Авива. Нам бы хотелось, чтобы такая возможность появилась и в других регионах, из которых пока нет прямого авиасообщения в Израиль, — цитирует главу департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимира Шкляра издание «Деловой квартал Новосибирск».

В настоящее время в нашей стране вылететь в Тель-Авив прямым рейсом можно из шести городов: Москвы, Санк-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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