«Водитель чудом спасся»: в сети появилось видео рухнувшего на машину забора

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-19T16:15:44+03:00

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В сети появилось видео утреннего происшествия у ТЦ «Сибирский молл». Напомним, из-за того, что грузовик не закрыл ворота, обрушилась часть забора. Груда кирпичей рухнула прямо на автомобиль, стоящий неподалеку. Иномарка это ЧП пережить не смогла: теперь машина не подлежит восстановлению.

К счастью, водитель пострадавшего «Subaru» успел вовремя выскочить из автомобиля и не получил никаких травм.

Теперь сибиряки активно обсуждают запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ЧП. Многие люди удивляются чудесному спасению автомобилиста и негодуют по поводу того, что с виду крепкий кирпичный забор мог так легко обрушиться:

— Хорошая реакция у водителя, вовремя убежал.

— Повезло мужчине, будто второй раз родился.

— Из-за такой ерунды целый забор рухнул!

— Разве там не должен был быть фундамент или труба, чтобы вот это не произошло? — пишут люди в комментариях под видео в паблике «Инцидент Новосибирск».

Забор рухнул прямо на автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU