«Мама в панике»: двухлетний малыш заперся в припаркованной машине

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-19T15:21:48+03:00

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В Новосибирске 2-х летний мальчик закрылся в припаркованной машине. На помощь малышу прибыли спасатели: чтобы освободить ребенка из автомобиля сотрудникам спецслужб потребовалось всего несколько минут.

— На телефон спасателей вечером 18 декабря поступило сообщение о том, что на улице Кирова в Октябрьском районе ребенок оказался заперт в машине. Прибывшие на место спасатели увидели саму злополучную машину и взволнованную женщину рядом, — сообщает пресс-служба спасателей МАСС, — Машину удалось открыть за пару минут. Мальчик все это время спокойно следил за действиями специалистов и даже не плакал.

Освобожденного ребенка передали матери. К счастью, находясь в машине, малыш не пострадал и помощь врачей ему не потребовалась.

Спасатели напоминают родителям: нельзя оставлять ребенка в автомобиле одного, это может быть опасно. А если малыш окажется, заперт в машине случайно, следует не терять время и сразу вызывать специалистов.

В Новосибирске 2-х летний мальчик оказался заперт в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU