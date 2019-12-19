«Люди боялись зайти»: сибирячка пожаловалась на бойцовскую собаку без намордника в магазине

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-19T13:07:19+03:00

Девушка утверждает, что испуганные люди не могли выйти из супермаркета или зайти внутрь. Фото: Кадр из видео

Однако не все пользователи соцсетей не разделили мнение девушки

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Сибирячка пожаловалась в социальных сетях на большую собаку без намордника, которая ждала своего хозяина возле входа в магазин. Девушка утверждает, что испуганные люди не могли выйти из супермаркета или зайти внутрь.

— Вот такая вот собачка ждала своего хозяина возле двери! Многие люди не могли зайти и выйти, — сообщает сибирячка на видео, которое появилось в паблике Вконтакте «Подслушано Новосибирск». — Своих собак следует держать при себе и обязательно в наморднике! Ну или в том месте, где им положено быть!

Однако многие пользователи соцсетей не разделили позицию испуганной девушки. В комментариях под постом люди разделились на два лагеря. Одни уверяли, что если собака сидит спокойно и не проявляет никакой агрессии, то не стоит поднимать такой шум, а другие все напоминали, что собака бойцовской породы без присутствия хозяина может повести себя агрессивно:

— Она просто ждала хозяина и никого не трогала. В этой собаке доброты больше, чем в людях.

— Я вот тоже боюсь бойцовских собак. Они без хозяина как угодно могут себя повести.

— Воспитанная собака, сидит и не лает. Только зря шум поднимать.

— Ну, я понимаю, если бы была порода мирная. А вот мимо бойцовских ходить страшно, — пишут люди.

Люди боятся входить в магазин из-за бойцовской собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU