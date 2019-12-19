«Люди боялись зайти»: сибирячка пожаловалась на бойцовскую собаку без намордника в магазине
Сибирячка пожаловалась в социальных сетях на большую собаку без намордника, которая ждала своего хозяина возле входа в магазин. Девушка утверждает, что испуганные люди не могли выйти из супермаркета или зайти внутрь.
— Вот такая вот собачка ждала своего хозяина возле двери! Многие люди не могли зайти и выйти, — сообщает сибирячка на видео, которое появилось в паблике Вконтакте «Подслушано Новосибирск». — Своих собак следует держать при себе и обязательно в наморднике! Ну или в том месте, где им положено быть!
Однако многие пользователи соцсетей не разделили позицию испуганной девушки. В комментариях под постом люди разделились на два лагеря. Одни уверяли, что если собака сидит спокойно и не проявляет никакой агрессии, то не стоит поднимать такой шум, а другие все напоминали, что собака бойцовской породы без присутствия хозяина может повести себя агрессивно:
— Она просто ждала хозяина и никого не трогала. В этой собаке доброты больше, чем в людях.
— Я вот тоже боюсь бойцовских собак. Они без хозяина как угодно могут себя повести.
— Воспитанная собака, сидит и не лает. Только зря шум поднимать.
— Ну, я понимаю, если бы была порода мирная. А вот мимо бойцовских ходить страшно, — пишут люди.
Люди боятся входить в магазин из-за бойцовской собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU