Парковка на Новый год 2020 в Новосибирске: никаких перекрытий в городе не будет

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-19T14:03:15+03:00

Власти уверяют, что с парковками проблем не будет. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Беспрецедентное решение властей: парковка на Новый год 202 в Новосибирске будет свободной

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Парковка на Новый год 2020 в Новосибирске - тема, которая всегда волнует водителе й перед праздниками. В этом году новосибирские водители отстояли право парковаться на Площади Ленина — несколько лет подряд всю парковку перед зданием «аркады» занимала главная городская елка и каток. Можно оставить припаркованную по правилам машину в Новогоднюю ночь и не бояться ночного новогоднего эвакуатора. Почему сняли запреты для автомобилистов — в материале КП-Новосибирск.

В 2020 году главная городская елка Новосибирска и каток были перенесены в Театральный сквер, поэтому парковка на площади Ленина будет работать в обычном режиме, сообщили в пресс-центре мэрии. На данный момент городские власти не планируют никаких перекрытий дорог на Новый год.

Парковка автомобилей на улице Ленина возможна в обычном режиме, согласно правилам ПДД.

— В этом году мы оставили свободной проезжую часть на улице Ленина — сейчас мы не планируем перекрытие магистралей. Мы изменили концепцию обустройства праздничных зон в городе: в этом году мы посмотрим и сравним, какой из вариантов наиболее предпочтителен для горожан, — сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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ИСТОЧНИК KP.RU