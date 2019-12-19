Видео: новосибирец разбился в страшной аварии на снегоходе

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-19T11:48:45+03:00

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В Заельцовском районе Новосибирска мужчина неудачно покатался на снегоходе. Он сильно разогнался с горы и не смог войти в поворот. Снегоход перевернулся и накрыл собой мужчину. В результате ДТП он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы бедра и локтевого сустава. Новосибирцу повезло, что как раз в это время неподалеку ехала машина, водитель увидел, что произошло, и бросился на помощь. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

— 18 декабря в 11:10 мужчина 1989 года рождения, не имевший прав управления транспортными средствами, двигался на снегоходе SKI-doo 850 по улице Победы и на перекрестке с улицей Уютной не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся, — сообщили «АСТ-54» в ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, мужчина злостный нарушитель правил дорожного движения. В больнице у новосибирца взяли анализы для установления состояния опьянения. Возможно, в списке его статей, добавится еще одна, сообщили «АСТ- 54» в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

— Повезло еще, что машина проезжал, так бы еще и обморозился,- прокомментировали ситуацию подписчики паблика.

— Повезло еще, что он в эту машину не влетел.

— Счастливый человек, разгар рабочего дня, а у него покатушки. Хорошо, что никого не зацепил.

— Что-то так уверенно шел. Видимо, не в первый раз дрифтить пытался, а тут не фартануло. Сильно, конечно, он влетел. Теперь поваляется в больничке.

В Новосибирске мужчина разбился на снегоходе.

ИСТОЧНИК KP.RU