2019-12-19T11:00:35+03:00
Общество

Сначала портил, потом чинил: слесарь ломал двигатели локомотивов, чтобы ему повысили зарплату

Рабочий причинил ущерб предприятию на 2,7 миллиона рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Слесарь специально ломал двигатели локомотивов. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФОСлесарь специально ломал двигатели локомотивов. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
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В Первомайском районе Новосибирска на станции Инская полицейские разоблачили рабочего, который специально ломал, а потом ремонтировал двигатели электровозов. Мужчина придумал, как сделать прибавку к своей зарплате, при этом с наименьшими для себя усилиями: не ходить годами не обивать порог руководителя. Новосибирец действовал по-тихому. Просто специально ломал оборудование, которое поступало ему для текущего ремонта. В итоге обычное «подлатать» превращалось в капремонт.

— Таким образом, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря. Транспортные полицейские установили: чтобы реализовать свой преступный замысел, 48-летний мужчина повредил 9 электродвигателей разного типа. Дальнейшая проверка показала, что ремонтному предприятию причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сначала портил, потом чинил: слесарь ломал двигатели локомотивов, чтобы ему повысили зарплату
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