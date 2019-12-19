«Там легковушка всмятку»: на автомобиль рухнул кирпичный забор
В Новосибирске у ТЦ «Сибирский молл» произошло ЧП. Грузовик задел ворота, из-за этого обрушился кирпичная зарка забора. Груда кирпичей рухнула прямо на легковой автомобиль, который стоял рядом. Об этом сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и в паблике «Инцидент Новосибирск». Там опубликованы фото произошедшего. На снимках видно, что автомобиль восстановлению не подлежит: кирпичи раздавили авто всмятку. По предварительной информации водитель не пострадал, он успел вовремя отскочить.
— Хорошая реакция спасла водителя Subaru от больших неприятностей. Рядом с ТЦ «Сибирский молл» водитель эвакуатора забыл опустить стрелу, зацепил кирпичную арку и уронил ее на универсал Subaru, — сообщает паблик.
Подписчики группы удивлены, что кирпичный забор так легко рухнул.
Водитель успел среагировать и отскочить.
— Ощущение, будто несущая стена девятиэтажки завалилась.
— Водитель в рубашке родился.
— Хорошо, хоть стену не задел, а то б стена так же рухнула.
ИСТОЧНИК KP.RU