«Там легковушка всмятку»: на автомобиль рухнул кирпичный забор

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-19T10:32:07+03:00

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В Новосибирске у ТЦ «Сибирский молл» произошло ЧП. Грузовик задел ворота, из-за этого обрушился кирпичная зарка забора. Груда кирпичей рухнула прямо на легковой автомобиль, который стоял рядом. Об этом сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и в паблике «Инцидент Новосибирск». Там опубликованы фото произошедшего. На снимках видно, что автомобиль восстановлению не подлежит: кирпичи раздавили авто всмятку. По предварительной информации водитель не пострадал, он успел вовремя отскочить.

— Хорошая реакция спасла водителя Subaru от больших неприятностей. Рядом с ТЦ «Сибирский молл» водитель эвакуатора забыл опустить стрелу, зацепил кирпичную арку и уронил ее на универсал Subaru, — сообщает паблик.

Подписчики группы удивлены, что кирпичный забор так легко рухнул.

Водитель успел среагировать и отскочить.

— Ощущение, будто несущая стена девятиэтажки завалилась.

— Водитель в рубашке родился.

— Хорошо, хоть стену не задел, а то б стена так же рухнула.

ИСТОЧНИК KP.RU