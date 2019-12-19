Школы стали запрещать «Новый год» и чаепития из-за инцидента с новосибирской второклассницей

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-19T08:16:03+03:00

Один из родителей рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Некоторые новосибирские школы намерены обойтись без новогодних праздников для учеников.

- Я был на последнем родительском собрании у нас в школе в Кировском районе. Нам сказали: «отменяются все праздники новогодние, все чаепития». Учителя сказали: «мы не хотим участвовать во всех этих конфликтах», - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» слушатель по имени Юрий.

По его словам, причина – инцидент в школе №183. Там разногласия родителей о сборах денег на чаепитие закончились неприятностями для ученицы и прокурорской проверкой. Директор школы Наталья Пермякова сразу сказала, что после этого запрещает чаепития для детей. Видимо, ее примеру последовали и другие руководители.

По словам Юрия, учителя предложили родителям проводить праздники вне школы.

Новосибирская второклассница стала жертвой взрослых конфликтов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU