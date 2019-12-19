«Душевненько»: новосибирцы поблагодарили водителя автобуса за классическую музыку в салоне

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-19T07:16:37+03:00

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Новосибирцев восхитило отношение к пассажирам водителя и кондуктора автобуса №34. Утром в салоне играла классическая музыка, а кондуктор чутко реагировала на просьбы пассажиров. Об этом люди рассказали в аккаунте «Жилмассив Родники Новосибирск» в Инстаграме.

— Хотим выразить благодарность водителю автобуса 34 маршрута, номер Е214ТА . Сегодня ехали и наслаждались классической музыкой из динамиков. Даже не было желания доставать свои наушники. Молодец, побольше бы таких! А еще при обращении к кондуктору с просьбой выключить печку, потому что в салоне автобуса было очень жарко, реакция была секундная. Никаких возражений, типа мне холодно(кондуктор) ! Вообщем зачетный тандем водителя и кондуктора, — написали пассажиры.

В комментариях подписчики паблика порадовались вместе с новосибирцами за то, что поездки в общественном транспорте, еще и зимним утром могут доставить удовольствие.

— Лучший Водитель уходящего года!

— Отличное настроение на весь день.

— Один мужчина возле динамика стоял и кайфовал от этой музыки. Казалось бы пустяк, а как приятно.

— Душевненько! Как в гости пришел. Вот пример того, как люди создают вокруг себя «свою лучезарную атмосферу», и это сложно не заметить и не оценить в потоке обычных поездок на транспорте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750509" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске водитель автобуса №34 порадовал пассажиров классической музыкой в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU