«Душевненько»: новосибирцы поблагодарили водителя автобуса за классическую музыку в салоне
Новосибирцев восхитило отношение к пассажирам водителя и кондуктора автобуса №34. Утром в салоне играла классическая музыка, а кондуктор чутко реагировала на просьбы пассажиров. Об этом люди рассказали в аккаунте «Жилмассив Родники Новосибирск» в Инстаграме.
— Хотим выразить благодарность водителю автобуса 34 маршрута, номер Е214ТА . Сегодня ехали и наслаждались классической музыкой из динамиков. Даже не было желания доставать свои наушники. Молодец, побольше бы таких! А еще при обращении к кондуктору с просьбой выключить печку, потому что в салоне автобуса было очень жарко, реакция была секундная. Никаких возражений, типа мне холодно(кондуктор) ! Вообщем зачетный тандем водителя и кондуктора, — написали пассажиры.
В комментариях подписчики паблика порадовались вместе с новосибирцами за то, что поездки в общественном транспорте, еще и зимним утром могут доставить удовольствие.
— Лучший Водитель уходящего года!
— Отличное настроение на весь день.
— Один мужчина возле динамика стоял и кайфовал от этой музыки. Казалось бы пустяк, а как приятно.
— Душевненько! Как в гости пришел. Вот пример того, как люди создают вокруг себя «свою лучезарную атмосферу», и это сложно не заметить и не оценить в потоке обычных поездок на транспорте.
В Новосибирске водитель автобуса №34 порадовал пассажиров классической музыкой в салоне.
ИСТОЧНИК KP.RU