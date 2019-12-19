В Новосибирске продают квартиру полковника силовой структуры, который улетел на Кипр

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-19T05:41:38+03:00

Новосибирские риелторы выставили на продажу элитную квартиру на улице Дачной. Ранее квартиру забронировал через посредника мужчина, представившийся полковником одной из силовых структур в Красноярском крае

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Полковник З. пытался приобрести жилье стоимостью 29 750 000 рублей в экоквартале Флора и Фауна. Пятикомнатная квартира общей площадью 245 квадратных метров расположена в Заельцовском районе, в сосновом бору. Квартира была выкуплена Центральным агентством недвижимости для реализации еще на стадии строительства.

На стадии проверки документов юристы агентства пришли к выводу, что силовик без дополнительных доходов сможет заработать на такое жилье, только если будет получать не меньше 123 000 рублей в месяц в течение 20 лет. У полковника были проблемы с документами, в частности отсутствовала декларация об имуществе в открытых источниках. На обозначенном месте работы о нем тоже ничего не слышали.

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Эти и другие открывшиеся обстоятельства вынудили агентство отказаться от сделки. Очевидно, что фальшивый полковник создавал риски: если деньги заработаны незаконным путем, сделку могли бы признать недействительной, а деньги пришлось бы вернуть. Спустя неделю после отказа, со слов посредника, неудавшийся клиент уволился со службы и улетел на Кипр.

Сейчас эту квартиру в районе обкомовских дач может приобрести любой состоятельный новосибирец. Раньше в этих местах выделяли участки для партийной элиты. Квартиру с необычной историей можно посмотреть, если обратиться в Центральное агентство недвижимости.