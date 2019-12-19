2019-12-19T05:41:38+03:00
Недвижимость

В Новосибирске продают квартиру полковника силовой структуры, который улетел на Кипр

Новосибирские риелторы выставили на продажу элитную квартиру на улице Дачной. Ранее квартиру забронировал через посредника мужчина, представившийся полковником одной из силовых структур в Красноярском крае
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Полковник З. пытался приобрести жилье стоимостью 29 750 000 рублей в экоквартале Флора и Фауна. Пятикомнатная квартира общей площадью 245 квадратных метров расположена в Заельцовском районе, в сосновом бору. Квартира была выкуплена Центральным агентством недвижимости для реализации еще на стадии строительства.

На стадии проверки документов юристы агентства пришли к выводу, что силовик без дополнительных доходов сможет заработать на такое жилье, только если будет получать не меньше 123 000 рублей в месяц в течение 20 лет. У полковника были проблемы с документами, в частности отсутствовала декларация об имуществе в открытых источниках. На обозначенном месте работы о нем тоже ничего не слышали.

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Эти и другие открывшиеся обстоятельства вынудили агентство отказаться от сделки. Очевидно, что фальшивый полковник создавал риски: если деньги заработаны незаконным путем, сделку могли бы признать недействительной, а деньги пришлось бы вернуть. Спустя неделю после отказа, со слов посредника, неудавшийся клиент уволился со службы и улетел на Кипр.

Сейчас эту квартиру в районе обкомовских дач может приобрести любой состоятельный новосибирец. Раньше в этих местах выделяли участки для партийной элиты. Квартиру с необычной историей можно посмотреть, если обратиться в Центральное агентство недвижимости.

Новосибирские риелторы выставили на продажу элитную квартиру на улице Дачной.

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