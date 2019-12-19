«Губа не дура»: парень из Сочи ищет себе сразу двух жен в Сибири

СЕГОДНЯ 05:32 2019-12-19T05:34:38+03:00

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Горячий привет парень с юга отправляет девушкам из Сибири. Южанин ищет среди сибирячек себе вторую половину, да не одну, а сразу две. Такое объявление появилось в группе «Опознание Линево-Бердск-Искитим». Видимо, на юге такая идея пришлась не по нраву, вот молодой мужчина решил проискать себе суженую в глубинке.

— Ищу девушку для создания необычной семьи: муж и две жены. Живу в Адлере, местный. Своя гостиница на море. Я добрый, умею любить. Буду заботиться и оберегать. Не важно есть ли у вас приданное. Заберу к себе навсегда. Не шутка! Все вполне серьезно. Будем жить в Адлере втроем. Никаких корыстных целей. А именно такую семью создать! Пишите в личку.

Будущим женам полезно знать: парень занимается экстремальными видами спорта. Одно из его увлечений - прыжки с парашютом. Видимо, молодой мужчина настолько любит острые ощущения, что и в семейную жизнь решил внести "перчинку".

Сибирячки такое предложение руки и сердца восприняли в штыки.

— Губа не дура!

— Ну и фантазер.

— Он, видимо, свой сон рассказывает.

— Парень, шизофрения не лечится.

ИСТОЧНИК KP.RU