«Ждал, пока девушка соберется»: соцсети рассмешил снимок мужчины из снега

СЕГОДНЯ 04:16 2019-12-19T04:16:41+03:00

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Снежная фигура одинокого мужчины появилась в Заельцовском парке Новосибирска. Парень застыл на лавочке, будто кого-то ждет. Но кого? Вот и прохожим стало любопытно. Они его сфотографировали и бросили клич в соцсети: отгадать, почему мужчина превратился в ледышку. Снимок опубликован в группе «Нетипичный Новосибирск». Более ста вариантов предложили сибиряки. Одна из самых популярных версий — замучился ждать свою девушку. А еще новосибирцы предположили, что он устал ждать автобус. Нашлись и те, кто назвал загадочного парня из снежинок — идеальным мужчиной. Дамы даже сочинили стих холодному незнакомцу.

— Ждал, пока она соберется.

— Когда сказали: «Иди — остынь!»

— Я его слепила из того, что было.

— Маша нашла идеального мужа. Ему не страшна даже лютая стужа. Он не кричит, в гараже не бухает. Жаль только то, что весною растает.

— Когда ждешь свой автобус

— Это же «Сибирский ждун»!

ИСТОЧНИК KP.RU