«Ждал, пока девушка соберется»: соцсети рассмешил снимок мужчины из снега
Снежная фигура одинокого мужчины появилась в Заельцовском парке Новосибирска. Парень застыл на лавочке, будто кого-то ждет. Но кого? Вот и прохожим стало любопытно. Они его сфотографировали и бросили клич в соцсети: отгадать, почему мужчина превратился в ледышку. Снимок опубликован в группе «Нетипичный Новосибирск». Более ста вариантов предложили сибиряки. Одна из самых популярных версий — замучился ждать свою девушку. А еще новосибирцы предположили, что он устал ждать автобус. Нашлись и те, кто назвал загадочного парня из снежинок — идеальным мужчиной. Дамы даже сочинили стих холодному незнакомцу.
— Ждал, пока она соберется.
— Когда сказали: «Иди — остынь!»
— Я его слепила из того, что было.
— Маша нашла идеального мужа. Ему не страшна даже лютая стужа. Он не кричит, в гараже не бухает. Жаль только то, что весною растает.
— Когда ждешь свой автобус
— Это же «Сибирский ждун»!
ИСТОЧНИК KP.RU