2019-12-19T03:04:58+03:00
Общество

«А зачем вы это ели?»: сибирячке стало плохо после того, как она съела тухлую кесадилью

В соцсети девушка пожаловалась на кафе, где ее невкусно накормили
Ульяна ДЖАНКОВА
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В популярном кафе сибирячку накормили несвежей кесадильей. Фото: «Ревизорро Новосибирск»В популярном кафе сибирячку накормили несвежей кесадильей. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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Сибирячка в соцсетях пожаловалась на популярное кафе. Девушка утверждает, что там ее накормили несвежей едой. После ужина ей стало плохо. Она решила предостеречь других посетителей.

— Пришли в кафе и заказали кесадилью с курицей, в итоге фарш протухший или несвежий. Попросили официанта убрать из счета, сказали, что не сможем ,но предложили десерт, либо переделывать еду, в итоге сижу в обнимку с унитазом, — написала девушка в группе «Ревизорро Новосибирск».

Вот только подписчики паблика усомнились в том в правдивости истории. Люди бурно обсуждают случай в кафе.

— На фото, я смотрю, даже не надкусанная. Сразу сняли? Готовились?

— Если тухлое, то зачем вы это ели?

— Видимо, потому что из счета не вычли, пришлось.

— Было несколько раз, когда мне приносили блюда, которые мне не нравятся. Например, цыпленок-гриль, паста. Цыпленок, на мой взгляд, был странного запаха, паста откровенно невкусная и переваренная. Я доступно об этом объясняла администраторам. Никогда не было проблем с тем, чтобы убрать блюда из счета. Всегда спрашивали переделать или убрать? Раз вы на белом друге, значит, съели за милую душу, как минимум половину. Так почему вам из счета будут убирать? Если бы было тухлое, вы бы от первого укуса это поняли, и не пришлось бы заседание на троне устраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«А зачем вы это ели?»: сибирячке стало плохо после того, как она съела тухлую кесадилью
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