2019-12-18T20:33:02+03:00
Происшествия

«В следующий раз будет думать»: в Новосибирске водители не поделили дорогу и подрались

Потасовка автомобилистов попала на видео, которое позже оказалось в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Два автомобилиста подрались в Новосибирске не поделив дорогу.Два автомобилиста подрались в Новосибирске не поделив дорогу.
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В центре Новосибирска подрались два водителя, не поделившие дорогу. Конфликт автомобилистов произошел на перекрестке Красного проспекта и Октябрьской, где осенью построили островок безопасности и поставили новые дорожные знаки. Подобные изменения повлияли и на правила дорожного движения в данной местности: при движении по Октябрьской со стороны Серебренниковской из правой полосы разрешено ехать только направо, а из левой — прямо и налево.

Однако водители часто пренебрегают правилами, двигаясь из правой полосы прямо, что часто становится причиной для многочисленных аварий. Сегодня, 19 декабря, в подобной ситуации оказался водитель универсала Toyota Probox, справа от которого в нарушение правил двигался седан Toyota Corolla с логотипом такси.

— Спор о том, кто же все-таки виноват в случившейся аварии вскоре перерос в драку, — передает слова очевидца событий паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Ругались автомобилисты не на русском языке.

Данную ситуацию не оставили без внимания пользователи соцсетей. В комментариях под постом многие из них отметили, что нарушение правил ПДД может привести к куда более серьезным последствиям, чем драка с другим водителем:

— Вот из-за таких нарушений случаются серьезные аварии.

— Я понимаю, ДТП, все на нервах. Но можно было решить вопрос и без кулаков.

— Водителю в следующий раз стоит подумать, прежде чем ехать напролом, — пишут люди.

В Новосибирске водители не поделили дорогу и подрались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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