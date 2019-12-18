«Он избивал меня, пытался убить»: сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-миллионера, прошла тест на полиграфе

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-18T17:46:07+03:00

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Бывшие супруги-миллионеры из Новосибирска Анна и Валентин Скачковы приняли участие в популярном российском ток-шоу «На самом деле», где они смогли проверить слова друг друга на детекторе лжи. Напомним, об истории Анны и Валентина сотни людей узнали после того, как экс-супруги побывали на шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Анна Скачкова обвиняет своего бывшего мужа в том, что он сильно избивал ее и детей, а причиной этого женщина считает влияние любовницы Валентина, которая, как утверждает Анна, продолжает видеть в ней соперницу и даже пытается надоумить Валентина убить бывшую ее.

В студии «Первого канала» 16 декабря встретились сама Анна Скачкова, Валентин Скачков и его любовница Любовь Бондарева. Женщина снова обвинила супруга в попытках лишить ее жизни .

— Он избивал меня, пытался убить меня более ста раз, — утверждает Анна. — Я обращалась в полицию 30 раз, писала заявления, обращалась к следователям, в суд. Но его это не останавливает. Он не остановится ни перед чем.

Специалист по детектору лжи Роман Устюжанин смог выявить, что утверждения Валентина Скачкова о том, что он не бил свою жену оказались ложью. Кроме того, предположения Анны о том, что двухлетний сын Валентина и его любовницы по имени Михаил на самом деле не от ее бывшего мужа, также оказались неправдой — это удалось выявить благодаря проведенному ДНК-тесту.

Анна Скачкова обвиняет своего бывшего мужа в том, что он сильно избивал ее и детей. Фото: www.instagram.com/738043/

Прошла тест на детекторе лжи также и Любовь Бондарева, любовница Валентина Скачкова. Девушке был задан вопрос о том, бил ли ее когда-нибудь Валентин. Несмотря на то, что девушка ответила отрицательно, приборы показали, что это — ложь. Также удалось установить, что Любовь Бондарева действительно настраивала Валентина против жены.

Показания Роману Устюжанину дал и старший сын Валентина — Сергей Скачков. По словам специалиста — молодой человек оказался единственным человеком, который не лгал. Юноша рассказал, что отец неоднократно поднимал на него и мать руку, однако не стал отрицать, что в иные моменты Анна могла спровоцировать бывшего супруга. Правдой в словах сына оказался также тот факт, что Анна Скачкова злоупотребляла алкоголем и сама периодически поднимала руку на детей.

В конце программы был поднят главный вопрос: действительно ли Валентин намеревался убить свою бывшую супругу. На детекторе лжи удалось определить, что несмотря на то, что у миллионера возникали мысли об убийстве своей жены, все они были спровоцированы кратковременными вспышками гнева и никаких серьезные планов по убийству Анны он не строил.

Сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-тирана, прошла тест на полиграфе.

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ИСТОЧНИК KP.RU