2019-12-18T17:46:07+03:00
Общество

«Он избивал меня, пытался убить»: сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-миллионера, прошла тест на полиграфе

Проверили правдивость ее слов и рассказа экс-супруга на передаче «На самом деле»
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Бывшие супруги-миллионеры из Новосибирска Анна и Валентин Скачковы приняли участие в ток-шоу «На самом деле».Бывшие супруги-миллионеры из Новосибирска Анна и Валентин Скачковы приняли участие в ток-шоу «На самом деле».
Изменить размер текста:

Бывшие супруги-миллионеры из Новосибирска Анна и Валентин Скачковы приняли участие в популярном российском ток-шоу «На самом деле», где они смогли проверить слова друг друга на детекторе лжи. Напомним, об истории Анны и Валентина сотни людей узнали после того, как экс-супруги побывали на шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Анна Скачкова обвиняет своего бывшего мужа в том, что он сильно избивал ее и детей, а причиной этого женщина считает влияние любовницы Валентина, которая, как утверждает Анна, продолжает видеть в ней соперницу и даже пытается надоумить Валентина убить бывшую ее.

В студии «Первого канала» 16 декабря встретились сама Анна Скачкова, Валентин Скачков и его любовница Любовь Бондарева. Женщина снова обвинила супруга в попытках лишить ее жизни .

— Он избивал меня, пытался убить меня более ста раз, — утверждает Анна. — Я обращалась в полицию 30 раз, писала заявления, обращалась к следователям, в суд. Но его это не останавливает. Он не остановится ни перед чем.

Специалист по детектору лжи Роман Устюжанин смог выявить, что утверждения Валентина Скачкова о том, что он не бил свою жену оказались ложью. Кроме того, предположения Анны о том, что двухлетний сын Валентина и его любовницы по имени Михаил на самом деле не от ее бывшего мужа, также оказались неправдой — это удалось выявить благодаря проведенному ДНК-тесту.

Анна Скачкова обвиняет своего бывшего мужа в том, что он сильно избивал ее и детей. Фото: www.instagram.com/738043/

Анна Скачкова обвиняет своего бывшего мужа в том, что он сильно избивал ее и детей. Фото: www.instagram.com/738043/

Прошла тест на детекторе лжи также и Любовь Бондарева, любовница Валентина Скачкова. Девушке был задан вопрос о том, бил ли ее когда-нибудь Валентин. Несмотря на то, что девушка ответила отрицательно, приборы показали, что это — ложь. Также удалось установить, что Любовь Бондарева действительно настраивала Валентина против жены.

Показания Роману Устюжанину дал и старший сын Валентина — Сергей Скачков. По словам специалиста — молодой человек оказался единственным человеком, который не лгал. Юноша рассказал, что отец неоднократно поднимал на него и мать руку, однако не стал отрицать, что в иные моменты Анна могла спровоцировать бывшего супруга. Правдой в словах сына оказался также тот факт, что Анна Скачкова злоупотребляла алкоголем и сама периодически поднимала руку на детей.

В конце программы был поднят главный вопрос: действительно ли Валентин намеревался убить свою бывшую супругу. На детекторе лжи удалось определить, что несмотря на то, что у миллионера возникали мысли об убийстве своей жены, все они были спровоцированы кратковременными вспышками гнева и никаких серьезные планов по убийству Анны он не строил.

Сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-тирана, прошла тест на полиграфе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сломал мне позвоночник, дети со слезами прятались от него»: страшная исповедь бывшей жены миллионера

Экс-супруга ресторатора уверена, что во всем виноваты наркотики и черная магия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он избивал меня, пытался убить»: сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-миллионера, прошла тест на полиграфе
«Выбросило на встречную полосу»: на Ипподромской магистрали произошло массовое ДТП
Убийство Натальи Устиновой назвали одной из главных тем в Новосибирске за год
Общественная палата подвела итоги 2019 года
Новосибирцы приняли участие в итоговом форуме «Сообщество» в Москве
«Мы устали работать как кони»: работники «скорой» пожаловались на зарплату в 30 тысяч
Сотрудник АО «РЭС» удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»
Минпромторг: технологии для энергетики будущего начнут разрабатывать Новосибирске
Эксперты обсудили вопросы профилактики сахарного диабета
«Друг его закопал»: стали известны страшные подробности гибели кемеровского дальнобойщика
«У них уже праздник начался»: новосибирец запустил салют прямо с балкона
Номер Деда Мороза: как позвонить главному волшебнику страны
«Что за мужики пошли?»: отец двоих детей в соцсетях просит купить ему хлеба
«Пламя тушили час»: в Новосибирске сгорел крупный склад с мебелью
«Может это маскировка?»: соцсети рассмешили ледяные танки, построенные курсантами военного училища
«Ходите аккуратнее»: главврач больницы, где маленькая девочка упала со скользкой лестницы, во всем обвинил родителей
Новосибирск встретит новый год чемпионатом России
«Когда решил пойти на фитнес»: воры украли спортивные костюмы на 10 миллионов рублей
Жулик пытался вынести с завода рукавицу, пропитанную золотом
«С днюхой, пенсия!»: друзья написали поздравление имениннику краской на его машине
«Ну и уродство!»: новосибирцев возмутила гирлянда из живых елок
Заработал за месяц на 12 «однушек»: сколько получают российские топ-менеджеры
Росстат: новосибирские санитарки получают 34 438 рублей в месяц
Министерство труда и соцразвития предложили начать строить поселки для многодетных семей
«Куда все смотрят?»: пятиклассники устроили опасный дрифт с пьяным водителем за рулем
Купить салют на Новый год 2020: как выбрать безопасную пиротехнику в Новосибирске
Продавщица шваброй прогнала грабителя с заправки в Новосибирске