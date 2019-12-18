2019-12-18T13:09:01+03:00
Общество

«Мы устали работать как кони»: работники «скорой» пожаловались на зарплату в 30 тысяч

Медики недовольны несоответствием высокой нагрузки и низкой зарплаты
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске работники скорой медицинской помощи выйдут на пикет.В Новосибирске работники скорой медицинской помощи выйдут на пикет.
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В Новосибирске работники скорой медицинской помощи выйдут на пикет. Медики недовольны низкой зарплатой и высокой нагрузкой. По их словам, на новосибирской станции скорой неотложной помощи возник острый дефицит кадров, который ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов и самих врачей. Запланирована акция на 22 декабря, однако властями пока не согласована, под вопросом место и время проведения.

Сегодня фельдшер с высшей категорией получает зарплату в 30 тысяч рублей, без категории — 24 тысячи. Чтобы работа хоть как-то себя оправдывала, многие медики работают на 1,5 ставках. Они буквально трудятся сутками, на износ, в автомобиле, который с постоянным гулом сирены объезжает километровые пробки. Один фельдшер скорой помощи за 24 часа успевает оказать помощь 22 пациентам — это превышает средний показатель по стране.

— Мы устали работать как кони, не видя своих семей, гробя свое здоровье и рискуя пациентами. Если мы все напишем заявления о переходе на одну ставку, полагаю, в городе практически исчезнет одна смена, сейчас их три, — рассказывает организатор пикета, председатель первичной профсоюзной организации «Действие» на станции скорой помощи Новосибирска Сергей Комлев. — Публичным выступлением мы хотим обратить внимание на проблему и потребовать устранения нарушений укомплектованности бригад и повышения уровня заработной платы на одну ставку, возвращения 100-процентной оплаты ночных часов.

Врачи скорой также отмечают, что из-за тяжелых смен и недостаточного отдыха медики и сами часто уходят на больничный. А это увеличивает и без того острую нехватку специалистов. В результате страдают и сами врачи, и пациенты, которые не могут получить своевременную и качественную медицинскую помощь.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, бригада скорой медицинской помощи должна состоять минимум из двух медработников и водителя. Тем не менее в Новосибирске большая часть бригад продолжает работать в одиночку. При этом общее число укомплектованных бригад скорой должно быть на выезде не менее 170, но по факту в городе работает все около 130 бригад.

Участие в воскресном пикете планирует принять около ста человек, среди которых и действующие врачи скорой помощи и сочувствующие пациенты. Требования медиков поддерживают Всероссийский профсоюз работников здравоохранения «Действие» и общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Скорая помощь объезжает городские пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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