2019-12-18T12:31:20+03:00
Общество

Сотрудник АО «РЭС» удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»

16 декабря 2019 года в правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Новосибирской области
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Среди награжденных были представители промышленности, энергетики, предпринимательского сообщества, средств массовой информации, общественных организаций региона и другие представители Новосибирской области, которые достигли наивысших результатов в своей профессиональной - производственной, научной, общественной деятельности.

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В число получивших высокие награды ежегодно входят работники акционерного общества «Региональные электрические сети». В этом году почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» присвоено Владимиру Михайловичу Салову, инженеру 1-й категории службы релейной защиты и электроавтоматики филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети». Губернатор Новосибирской области лично вручил ему почетный знак и удостоверение.

НАША СПРАВКА

Почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» присваивается за заслуги в развитии энергетики, энергосбережении, создании, проектировании и освоении новых видов энергетического оборудования, возведении объектов энергетики и внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий на территории Новосибирской области.

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Трудовой стаж Владимира Михайловича в отрасли составляет 42 года, начинал он, как и многие заслуженные работники АО «РЭС», с должности простого электромонтера 1-го разряда. Используя свои знания и накопленный опыт, Владимир Михайлович принимает непосредственное участие в модернизации подстанционного оборудования филиала, является наставником молодых специалистов. За добросовестный труд он неоднократно поощрялся как на районном и региональном, так и на отраслевом уровне. В частности, в прошлом году Владимир Михайлович был награжден почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Почетное звание, присвоенное В. М. Салову, пополнило обширный перечень наград, которых удостоились работники АО «РЭС» в 2019 году.

Подробнее на сайте правительства Новосибирской области.

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