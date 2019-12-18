2019-12-18T11:52:06+03:00
Общество

Эксперты обсудили вопросы профилактики сахарного диабета

В рамках обсуждений была составлена резолюция для минздрава и парламента Новосибирской области
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Эксперты Общественной палаты НСО обсудили вопросы профилактики сахарного диабета. Фото: Александра СемикаленоваЭксперты Общественной палаты НСО обсудили вопросы профилактики сахарного диабета. Фото: Александра Семикаленова
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11 декабря прошел круглый стол на тему «Диабет бич XXI века». Встречу организовали Общественная палата Новосибирской области и Общественный Совет при министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В заседании приняли участие главный внештатный специалист диабетолог Министерства здравоохранения Новосибирской области — Ольга Сазонова, заместитель руководителя Общественного совета при Минздраве Новосибирской области -Анастасия Смолина и доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

Круглый стол был посвящен вопросам профилактики диабета на территории региона, а также вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

— Эти вопросы важны, потому что заболевание — диабет выходит на лидирующие позиции. Также оно является связующим звеном и других заболеваний: сердечно-сосудистые, заболевания эндокринной системы. Все это очень сильно влияет на здоровье населения Новосибирской области, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Роман Бубенов.

По итогу работы круглого стола была принята резолюция, в соответствии с которой предложено создать рабочую группу, которая обеспечит эффективное взаимодействие между ведомствами учреждениями и НКО, еще один пункт резолюции, организация специализированного летнего лагеря на территории области для детей больных сахарным диабетом.

Все участники пришли к выводу о более широком освещении проблем связанным с распространением сахарного диабета, необходимости увеличения числа вовлеченных лиц в реализацию нацпроекта «Здравоохранение» на территории Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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