Эксперты обсудили вопросы профилактики сахарного диабета

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-18T11:52:06+03:00

В рамках обсуждений была составлена резолюция для минздрава и парламента Новосибирской области

Изменить размер текста: A A

11 декабря прошел круглый стол на тему «Диабет бич XXI века». Встречу организовали Общественная палата Новосибирской области и Общественный Совет при министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В заседании приняли участие главный внештатный специалист диабетолог Министерства здравоохранения Новосибирской области — Ольга Сазонова, заместитель руководителя Общественного совета при Минздраве Новосибирской области -Анастасия Смолина и доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

Круглый стол был посвящен вопросам профилактики диабета на территории региона, а также вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

— Эти вопросы важны, потому что заболевание — диабет выходит на лидирующие позиции. Также оно является связующим звеном и других заболеваний: сердечно-сосудистые, заболевания эндокринной системы. Все это очень сильно влияет на здоровье населения Новосибирской области, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Роман Бубенов.

По итогу работы круглого стола была принята резолюция, в соответствии с которой предложено создать рабочую группу, которая обеспечит эффективное взаимодействие между ведомствами учреждениями и НКО, еще один пункт резолюции, организация специализированного летнего лагеря на территории области для детей больных сахарным диабетом.

Все участники пришли к выводу о более широком освещении проблем связанным с распространением сахарного диабета, необходимости увеличения числа вовлеченных лиц в реализацию нацпроекта «Здравоохранение» на территории Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU