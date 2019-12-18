«Друг его закопал»: стали известны страшные подробности гибели кемеровского дальнобойщика

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-18T11:12:54+03:00

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Поиски пропавшего дальнобойщика из кемеровской области - 55-летнего Николая Дуйнова, о котором ничего не было известно с 13 декабря, - закончились трагедией.

Напомним, сибиряка искали полици яи волонтеры. Среди его примет был высокий рост и темно-бордовая с белым куртка по типу «камуфляж».. В Новосибирск дальнобойщик приехал, выполняя очередной рейс. Спустя три дня после того, как мужчина перестал отвечать на звонки, родственники обратились в полицию. Родные предполагали, что он мог находиться в городе Обь. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мужчину нашли: он мертв. Полицейские установили, что. приехав в город, мужчина был у своего друга, который жил в СНТ «Юбилей» Новосибирского района.

- Сотрудникам друг пропавшего сибиряка подтвердил, что Николай был у него, но после ссоры уехал в неизвестном направлении. Однако полицейские вместе со следователями СК РФ по Новосибирской области выяснили, что друг говорит неправду. В ночь на 12 декабря между потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес мужчине не менее трех ударов ножом, от которых он скончался на месте. Чтобы отвести от себя подозрение, друг вывез тело убитого дальнобойщика на своем автомобиле в лесополосу - недалеко от Северного объезда, где закопал его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, тело погибшего мужчины обнаружено. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU