«У них уже праздник начался»: новосибирец запустил салют прямо с балкона

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-18T10:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители многоэтажек на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска устали ждать, когда наступит 31 декабря. Новосибирцы решили уже сейчас опробовать закупленный на праздник фейерверк. Салют они запустили прямо со своего балкона. Зрителями бесплатного шоу стали соседи. Однако, праздничный салют понравился не всем. Недовольные соседи опубликовали видео фейерверка в группе «Нетипичный Новосибирск».

- Шашлыки на балконе жарить нельзя, а фейерверк запускать - пожалуйста! – написали возмущенные новосибирцы.

Но подписчики паблика ничего криминального в том, чтобы пустить огоньки с балкона не увидели, напротив, вспомнили свои забавные истории, связанные с новогодним салютом.

- Мыс братом однажды ракету запустили с балкона, а она развернулась и залетела в квартиру. Мы потом очень быстро оттирали копоть с обоев, пока родителей нет. Я чуть не поседела в 10 лет.

- На улице Стартовой уже праздник начался. Я вот лучше понаблюдаю, а то в руках взорвется или в лицо попадет, Лучше я деньги потрачу на что-нибудь полезное.

- Дошла очередь и до нашего двора. Выглядываю, а там просто мужик установил в песочнице фейерверк, отошёл в сторонку, закурил, досмотрел до конца и ушёл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750327" frameborder="0"></iframe> Новосибирец запустил салют прямо с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU