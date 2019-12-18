2019-12-18T08:51:02+03:00
Происшествия

«Пламя тушили час»: в Новосибирске сгорел крупный склад с мебелью

Огонь тушили около сорока пожарных
Екатерина КОМЯКОВА
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На тушение огня привлекались 37 спасателей, 11 единиц техники.На тушение огня привлекались 37 спасателей, 11 единиц техники.
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Новосибирские пожарные потушили горевший склад в Ленинском районе. Там хранилась мебель и стройматериалы.

— Сообщение о возгорании в складском ангаре на ул. Станционная в Ленинском районе Новосибирска поступило в службу спасения 18 декабря в 09.13, через десять минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В это время происходило открытое горение внутри ангара, где находились мебель и строительные материалы, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

До того, как приехали спасатели, пятеро работников успели выбежать из ангара. Сообщают, что люди не пострадали.

Все силы пожарные бросили на то, чтобы защитить здания, которые находились рядом.

Только спустя час удалось потушить открытое пламя внутри ангара. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

На тушение огня привлекались 37 спасателей, 11 единиц техники.

В Новосибирске горит мебельный склад.Видео предоставлено ГУ МЧС России по Новосибирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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