2019-12-18T08:15:08+03:00
Общество

«Может это маскировка?»: соцсети рассмешили ледяные танки, построенные курсантами военного училища

Необычная аллея снежных скульптур появилась в Академгородке
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мороз воевода - сначала был кучей снега. Фото: кадр из видеоМороз воевода - сначала был кучей снега. Фото: кадр из видео
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Читатель КП-Новосибирск Вадим Горбенко поделился с редакцией интересным видеороликом. На кадрах — ледяной город, но не с дедом Морозом, Снегурочкой и горкой. В снежном царстве много танков и парочка мультяшных персонажей. Оригинальная аллея ледяных скульптур появилась в микрорайоне «Щ» Академгородка. Вдоль улицы, где находится военное училище, курсанты построили около 20 снежных фигур. Все скульптуры выполнены в цвете. Смотрится натурально. Прохожие останавливаются и с удивлением разглядывают каждую фигуру.

— Впервые такое вижу. Я живу неподалеку. Видел, как курсанты строили эту аллею. У них был конкурс на лучшую фигуру. Сначала они собрали весь снег, что лежал около тротуаров. Из него скульптуры и слепили, — рассказывает Вадим Горбенко.

Другая команда сделала синего кита. Фото: кадр из видео

Другая команда сделала синего кита. Фото: кадр из видео

Новосибирец и сам в свое время окончил военное училище в Академгородке. Говорит, когда учился, у них таких интересных конкурсов не было. Видео оригинальной снежной аллеи мужчина опубликовал у себя в Инстаграме. Говорит, что комментариев много.

— Вот это ржака!

— А может это маскировка?

— Молодцы, ребята! Откуда только навык?

Зеленый, как елка... Фото: Кадр из видео

Зеленый, как елка... Фото: Кадр из видео

Курсанты военного училища сделали смешные снежные фигуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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