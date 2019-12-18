«Может это маскировка?»: соцсети рассмешили ледяные танки, построенные курсантами военного училища
Читатель КП-Новосибирск Вадим Горбенко поделился с редакцией интересным видеороликом. На кадрах — ледяной город, но не с дедом Морозом, Снегурочкой и горкой. В снежном царстве много танков и парочка мультяшных персонажей. Оригинальная аллея ледяных скульптур появилась в микрорайоне «Щ» Академгородка. Вдоль улицы, где находится военное училище, курсанты построили около 20 снежных фигур. Все скульптуры выполнены в цвете. Смотрится натурально. Прохожие останавливаются и с удивлением разглядывают каждую фигуру.
— Впервые такое вижу. Я живу неподалеку. Видел, как курсанты строили эту аллею. У них был конкурс на лучшую фигуру. Сначала они собрали весь снег, что лежал около тротуаров. Из него скульптуры и слепили, — рассказывает Вадим Горбенко.
Другая команда сделала синего кита. Фото: кадр из видео
Новосибирец и сам в свое время окончил военное училище в Академгородке. Говорит, когда учился, у них таких интересных конкурсов не было. Видео оригинальной снежной аллеи мужчина опубликовал у себя в Инстаграме. Говорит, что комментариев много.
— Вот это ржака!
— А может это маскировка?
— Молодцы, ребята! Откуда только навык?
Зеленый, как елка... Фото: Кадр из видео
Курсанты военного училища сделали смешные снежные фигуры.
ИСТОЧНИК KP.RU